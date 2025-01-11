Lübnan Başbakanı Mikati Suriye'de: Ahmed eş-Şera ile görüştü

DHA

Suriye'nin Esad rejiminin yıkılmasının ardından, yeni yönetimin şekillendiği süreç devam ediyor

Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şera, ülkeyi yeniden ayağa kaldırma politikası kapsamında devlet liderlerleriyle görüşmeyi sürdürüyor.

Şara son olarak Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

KONU SURİYE'DEKİ SORUNLARI ÇÖZMEK

Suriye'nin kalkınması ve istikrarı adına bu tür üst düzey görüşmelerin, ülkedeki mevcut siyasi ve ekonomik belirsizliğin ortadan kaldırılması yönünde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ŞARA'NIN DAVETİ ÜZERİNE GÖRÜŞTÜLER

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, bu görüşme, Ahmed Şara'nın daveti üzerine Şam'da gerçekleştirildi.

Yeni yönetimin Suriye'yi kalkındırma çabaları çerçevesinde, iki liderin bir araya gelerek bölgesel iş birliğini güçlendirme yolunda atacağı adımlar merakla bekleniyor.