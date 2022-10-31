Lübnan: GKRY ve Suriye'yle deniz anlaşmasında acele etmeyeceğiz

Ulaştırma Bakanı Hamiye, "Meselelere sükunetle yaklaşacağız" dedi.

Beyrut yönetimi, İsrail ile deniz sınırı konusunda anlaşmaya vardı.

Yapılan son açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Suriye ile deniz sınırı çizimi meselesinde acele edilmeyeceği belirtildi.

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile başkent Beyrut'taki hükümet binasında bir araya geldi.

"GKRY ve Suriye ile meselelere sükunetle yaklaşacağız"

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Hamiye, GKRY ve Suriye ile deniz sınırı çizimine ilişkin 15 yıl aradan sonraki gelişmeler konusunda ilk değerlendirmenin detayları hakkında Mikati'ye bilgi verdiğini söyledi.

Sınır çizimiyle ilgilenen komiteyi toplantıya davet edeceğini belirten Hamiye, GKRY ve Suriye ile meselelere sükunetle, tüm ülkelerin menfaati doğrultusunda ve uluslararası hukuk ile Lübnan yasalarına göre yaklaşılacağını kaydetti.

Lübnanlı Bakan: Aceleci davranmayacağız

Hamiye, "Bu hafta ve gelecek hafta doğrudan bu konuda aceleci davranmayacağız ancak tüm tarafları memnun eden bir süreç değerlendirmesi için zaman ayıracağız." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, 28 Ekim'de, detaylı bilgi vermeksizin, GKRY ile tartışmalı deniz sınırı çizimi meselesinde bir formülde anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Denizden 3 ülkeyle sınırları var

AA'nın haberine göre, Lübnan'ın denizden 3 ülke ile sınırı bulunuyor. Bu ülkeler güneyde İsrail, kuzeyde Suriye ve batıda GKRY.

Doğu Akdeniz'de zengin gaz ve petrol kaynaklarının olduğunun duyurulmasından sonra Lübnan, söz konusu üç ülkeyle dolaylı ya da doğrudan görüşme adımları atmıştı.

İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda 27 Ekim'de deniz sınırı çizimi konusundaki anlaşmayı imzalamıştı.