Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait gözetleme merkezini vurdu

AA & Ensonhaber
Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah unsurlarının, Şeba Çiftliklerinde bulunan Birket en-Nakkar'da bir gözetleme ve izleme merkezine saldırdığı belirtildi.
Merkezin vurulduğu ve teknik donanımının büyük kısmının tahrip edildiği bilgisi geçildi.
İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.
İsrail'e ait 5 askeri nokta daha vuruldu
Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, aynı bölgede İsrail'e ait 5 askeri noktaya güdümlü füze ve havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
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