Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait gözetleme merkezini vurdu
AA & Ensonhaber

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah unsurlarının, Şeba Çiftliklerinde bulunan Birket en-Nakkar'da bir gözetleme ve izleme merkezine saldırdığı belirtildi.

Merkezin vurulduğu ve teknik donanımının büyük kısmının tahrip edildiği bilgisi geçildi.

İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait 5 askeri nokta daha vuruldu

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, aynı bölgede İsrail'e ait 5 askeri noktaya güdümlü füze ve havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait gözetleme merkezini vurdu
Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait gözetleme merkezini vurdu