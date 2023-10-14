Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait gözetleme merkezini vurdu Lübnan Hizbullahı, İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail'e ait bir gözetleme merkezine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah unsurlarının, Şeba Çiftliklerinde bulunan Birket en-Nakkar'da bir gözetleme ve izleme merkezine saldırdığı belirtildi.

Merkezin vurulduğu ve teknik donanımının büyük kısmının tahrip edildiği bilgisi geçildi.

İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'e ait 5 askeri nokta daha vuruldu

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, aynı bölgede İsrail'e ait 5 askeri noktaya güdümlü füze ve havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.