Lübnan: İsrail ile deniz sınırı çizimi tamamlanmanın eşiğinde

Başbakan Mikati, Tel Aviv ile son günlerde ciddi ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına değindi.

İki ülke arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik alan konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Mikati, Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai ile başkent Beyrut'ta bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Mikati: Ciddi ilerlemeler kaydedildi

İsrail ve Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda son günlerde ciddi ilerlemelerin kaydedildiği tartışmalı deniz sınırı anlaşmasına değinen Mikati, "Deniz sınırı çizimi tamamlanmanın eşiğinde. Patrik de bu (olası) anlaşmanın bazı detaylarını sordu." dedi.

"Bölgeyi mutlak bir savaştan uzak tutuyoruz"

Anlaşmada sağlanan ilerlemeler nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Mikati, "İki nedenden dolayı mutluyum. Birincisi bölgeyi mutlak bir savaştan uzak tutuyoruz.

İkincisi ve en önemlisi, kararımız bir olunca, istediğimiz ne ise ona hep birlikte ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakereler

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

İsrail ve Lübnan, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD arabuluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

İsrail'in gerilime yol açan hamlesi

AA'nın haberine göre, müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

ABD: Anlaşma konusunda iyimseriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Avn: Son aşamadayız

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Mikati, 2 Ekim'de ise ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" teslim almıştı.

Lübnan, 4 Ekim'de, ABD'nin teklifine, bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verildiğini duyurmuştu.