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    Lübnan-İsrail sınırında İsrail protestosu

    Lübnan’ın İsrail sınırında bulunan kasabalarda toplanan yüzlerce kişi İsrail’i protesto etti. Lübnanlılar, sınırdaki duvarda bulunan kameraları kırdı.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 21:29
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 21:31
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    Lübnan-İsrail sınırında İsrail protestosu

    İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları bu kez Lübnan- İsrail sınırında bulunan Kfarkela ve Adaisse kasabalarında protesto edildi.

    İsrail karşıtı slogan atan Lübnanlılar, Filistin’e destek verilmesi çağrısında bulundu.

    SINIRDAKİ KAMERALARI KIRDILAR

    Sınırda dün gerçekleştirilen eylemlerde bir Lübnanlının öldürülmesini de kınayan eylemciler, İsrail sınırındaki duvarda yer alan kameraları kırdı.

    Lübnan-İsrail sınırında İsrail protestosu VİDEO

    Lübnan-İsrail sınırında İsrail protestosu #1

    Lübnan-İsrail sınırında İsrail protestosu #2

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