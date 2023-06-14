Lübnan Meclisi'ndeki 12. oturumda da yeni cumhurbaşkanı seçilemedi Lübnan'da 8 aydır sonuç alınamayan cumhurbaşkanı seçiminde mecliste yapılan 12. oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

AA

Lübnan'da 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi belirlemek için düzenlenen toplantıya, 128 milletvekilinin tamamı katıldı.

Cumhurbaşkanı adaylarından ve eski Maliye Bakanı Cihad Azur 59, Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye 51, Ziyad Barud 7, Joseph Avn 1 oy alırken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan oyların 3'te 2'sini elde edemedi.

12.kez toplantı yapıldı

Meclis Başkanı Nebih Berri, 13. oturumun ne zaman yapılacağını açıklamadı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi; ülkedeki üç önemli Hristiyan partisi olan Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur'u destekliyor.

İlk oturum Eylül 2022'de yapılmıştı

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül 2022'de yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.