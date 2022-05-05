Lübnan: Suudi Arabistan ve Körfez bizi yalnız bırakmayacak

Lübnan: Suudi Arabistan ve Körfez bizi yalnız bırakmayacak

Başbakan Mikati, "Mesafe kuralı ve çekişmelerde tarafsız kalma kuralını bölgede ilk ilan eden bizdik" dedi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Arap ülkeleriyle ilişkilerini değerlendirdi.

Lübnan resmi televizyonuna demeç veren Mikati, bu ilişkilere güçlü bir şekilde bağlı kalmaya kararlı olduklarını söyledi.

"İlk ilan eden bizdik"

Mikati, Arap ülkeleriyle ilişkilerin bir tercih olmadığını belirterek, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Lübnan'ı yalnız bırakmayacak. Mesafe kuralı ve çekişmelerde tarafsız kalma kuralını bölgede ilk ilan eden bizdik." ifadelerini kullandı.

Lübnan-Körfez krizi

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

İlişkilerin yeniden tesisi

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş, ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Olumlu noktalar memnuniyetle karşılandı

AA'nın haberine göre; Mikati, 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükûmetinin Lübnan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.

Lübnan Başbakanı ayrıca, Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.

Bu açıklamalar üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ülkesi ile Körfez ülkeleri ilişkileri hakkında yaptığı açıklamadaki "olumlu noktaları" memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Yeniden normalleşme

Riyad yönetimiyle eş zamanlı olarak Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Mikati için benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Ardından Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 26 Mart'ta görüşen Mikati, tüm Arap ülkelerinin ve Körfez'in Lübnan ile ilişkilerinde yeniden normalleşme yaşanacağını açıklamıştı.