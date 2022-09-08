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    Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiye’nin evine bombalı saldırı düzenlendi

    Bakan Hamiye'nin evinin bahçesine yerleştirilen bomba infilak etti.
    • 08.09.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:23
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    Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiye’nin evine bombalı saldırı düzenlendi

    Lübnan'da bombalı saldırı meydana geldi.

    Saldırıda, ülkenin Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye’nin evi hedef alındı.

    Hamiye’nin Bekaa bölgesinde bulunan evinde patlama yaşandı.

    Elektrik kablosuna yerleştirilen bomba patladı

    AA'nın aktardığına göre, evin bahçesindeki elektrik kablosuna yerleştirilmiş bomba infilak etti.

    Bakan'ın evde olup olmadığı, can kaybı veya yaralanmaya dair detay verilmedi. Patlama sonrası bahçeden çekilen bir görüntü ortaya çıktı.

    Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiye’nin evine bombalı saldırı düzenlendi ViDEO

    Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiye’nin evine bombalı saldırı düzenlendi #1

    Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiye’nin evine bombalı saldırı düzenlendi #2


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