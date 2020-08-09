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    Lübnan'da 1 bakan ve 1 milletvekili daha istifa etti

    Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından 1 bakan ve 1 milletvekili daha görevi bıraktı.
    • AA
    • 09.08.2020 - 23:48
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    Lübnan'da 1 bakan ve 1 milletvekili daha istifa etti

    Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve binlercesinin yaralanmasına neden olmuştu.

    Patlamanın ardından Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etmişti.

    Lübnan da 1 bakan ve 1 milletvekili daha istifa etti #1

    ÇEVRE BAKANI DA İSTİFA ETTİ

    Enformasyon Bakanı'nın ardınan Çevre Bakanı da istifa etti

    Çevre Bakanı Danışmanı Saad İlyas, verdiği demeçte, Çevre Bakanı Damianos Kattar'ın istifa kararını Başbakan Hassan Diyab'a ilettiğini belirtti.

    İlyas, Kattar'ın istifa kararından vazgeçmesi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

    Lübnan da 1 bakan ve 1 milletvekili daha istifa etti #2

    BAĞIMSIZ BİR MİLLETVEKİLİ DAHA GÖREVİNDEN AYRILDI

    Öte yandan Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle 1 milletvekili daha görevinden istifa etti.

    Bağımsız milletvekili Mişel Muavvıd, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin düşürülmesi ve erken seçimlerin yapılması için Lübnanlılarla birlikte sokaktaki mücadeleye katılmaya ve meclisteki görevimden istifa etmeye karar verdim." dedi.

    Uluslararası soruşturmayı kabul etmeyen bir yönetim ve sistemle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Muavvıd, hükümetin istifa etmediğine ve meclisin toplanmadığına dikkati çekti.

    Daha önce istifa ettiği duyuran Lübnanlı bir diğer milletvekili Nimet İfram ise televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Meclis'e, görev süresini kısıtlayacak bir kanun çıkarması için 2-3 günlük süre tanıdığını ve istifasını geri çektiğini" belirtti. İfram, aksi taktirde istifa edeceğini aktardı.

    Gün içerisinde Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ayrıca bu süreçte 5 milletvekili de istifa kararını açıklamıştı.

    Son istifalarla birlikte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden bakan sayısı 2'ye, milletvekili sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

    Lübnan da 1 bakan ve 1 milletvekili daha istifa etti #3

    HÜKÜMET GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

    Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından bakanların istifaları sürerken Başbakan Hassan Diyab ile bazı bakanlar toplantı yaptı.

    Lübnan Çalışma Bakanı Lemya Yemmin toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin istifa etmesi yönünde bir karar alınmadığını söyledi.

    Sanayi Bakanı Imad Hubbullah da toplantı akabinde, "Hükümet direniyor. Çalışmaya ve halka karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz." dedi. Diğer bakanlar ise açıklama yapmadı.

    Lübnan da 1 bakan ve 1 milletvekili daha istifa etti #4

     

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