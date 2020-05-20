Lübnan’da askerler doktoru darbetti

Lübnan’da bir hastaneye giren iki askerin doktoru darbettiği görüntüler, ülkeyi ayağa kaldırdı. Askerler hakkında soruşturma başlatıldı.

Lübnan’ın Trablusşam kentindeki Dar Al-Shifa Hastanesi’nde iki asker, bir doktoru darbetti.

Olaya dair güvenlik kamerası görüntülerinde, doktor ile bir grup askerin tartıştığı, daha sonra iki askerin doktorun suratına tokat attığı görüldü.

TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Yaşanan olaya dair görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çığ gibi büyüdü.

Lübnan’da askerlerden doktora darp kamerada İZLE

LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZÜR DİLEDİ

Lübnan Ordu Komutanlığı Oryantasyon Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bir doktorun hastanede askerler tarafından saldırıya uğradığı görüntüleri izledik. Ordu Komutanlığı, söz konusu olayın gerçekleşmesi nedeniyle derin üzüntü duymaktadır. Söz konusu askerlerin yaptıkları şahsidir ve Lübnan ordusunu temsil etmemektedir.” ifadelerine yer verildi.

ASKERLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yapılan açıklamada, askerlerin neden şiddet uyguladığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Ordu Komutanlığı Oryantasyon Müdürlüğü, olayda doktora saldıran askerlerin gözaltına alınarak disiplin cezası verildiği; söz konusu darp olayına ilişkin de soruşturma başlatıldığını duyurdu.