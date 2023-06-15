Lübnan'da banka şubelerine saldırı Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta bir araya gelen grup, hesaplarındaki parayı çekemedikleri için bankalara zarar verdi.

AA

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve koronavirüs salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Hükümet, yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçebilmek için bankalardaki dolar mevduat hesaplarını dondurma yoluna gitti.

Ülkede 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Krizin başladığı 2019'dan bu yana Lübnan lirası yüzde 98'den fazla değer kaybetti.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 94 bin lira seviyesinden işlem görüyor.

3 yıldır para çekemiyorlar

Hükümet tarafından 3 yıldır mevduat hesapları dondurulduğu için paralarını çekemeyen mudiler de Beyrut'ta bazı özel banka şubelerine saldırdı.

Mudilerin Haykırışı Derneği'nin çağrısı üzerine bazı banka mağdurları, Beyrut'un Sin el Fil bölgesinde bir araya geldi.

Burada iki özel banka şubesinin önünde toplanan göstericiler, lastik yakarak yolu araç trafiğine kapattı. Bazı mudiler de bankalara taşla saldırıp camlarını kırdı.

Bankalar zarar gördü

Gösterinin şiddete ve bankalara zarar vermeye dönüşmesi üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Polis ve askerin banka önüne gelmesinin ardından eylem de sona erdi.