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    Lübnan'da baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek

    Lübnan Bankalar Cemiyeti, ülkede son dönemlerde artan banka baskınları ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması nedeniyle bankaların kapalı kalacağını açıkladı.
    • 22.09.2022 - 00:39
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    Lübnan'da baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek

    Cemiyet, ülke genelinde 16 Eylül'de eş zamanlı olarak mevduat hesapları dondurulan vatandaşların bankalara baskın düzenlemesi nedeniyle yaşanan 3 günlük kapanmadan sonra yazılı açıklama yayımladı.

    Açıklamada, bankaların güvenliği için gerekli tedbirlerin henüz alınmamış olması ve baskın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle bankaların kapılarının açılmayacağı ifade edildi.

    Devlet tarafından bankaların güvenliğiyle, görevliler için uygun çalışma ortamı sağlanana kadar kapanma kararının geçerli olacağı kaydedilen açıklamada, bankaların ne zamana kadar kapalı olacağına dair detay verilmedi.

    Lübnan da baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek #1

    Lübnan'daki ekonomik kriz ve banka baskınları

    AA'nın haberine göre; Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

    Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

    Lübnan da baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek #2

    Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

    Beyrut'ta 14 Eylül'de de Sali Hafız adlı bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

    Hafız'ın ardından 16 Eylül'de, ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını gerçekleşmişti.

    Lübnan da baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek #3


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