Lübnan'da büyük patlamanın sembolü siloda yeniden yıkım tehlikesi yaşanıyor

Başkent Beyrut'ta 2 yıl önce büyük liman patlamasında harabeye dönüşen ve 31 Temmuz'da bir kısmı çöken siloda yeniden her an yıkılma riski bulunuyor.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Siloda yeniden yıkım riski yüksek

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

Yerel medyaya konuşan askeri yetkililer, siloda yeniden yıkım riskinin yüksek ihtimal olduğunu ve bunun için limana çıkan tüm yolların kapatıldığını ifade etti.

Beyrut'taki patlamanın farklı açılardan görüntüleri VİDEO

Tahıl yeniden alev aldı

Olası yıkıma karşı limanın faaliyete kapatıldığı ve çalışanların da eve gönderildiği kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin gözlemlerine göre, siloda daha önce geride kalan tahıl yeniden alev aldı, rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü.

İtfaiye ekipleri hazır bekletiliyor

Silo yakınlarında bulunan sivil savunma ve itfaiye ekipleri de istenmeyen bir duruma karşı için hazır bekletiliyor.

Büyük patlamanın sembolü olan 48 metre uzunluğundaki tahıl silosu, 31 Temmuz'da bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkılmıştı.