Lübnan’da çağrı cihazı saldırısında yaralananların çoğu gözlerinden ameliyat oluyor Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaralıların çoğunun gözlerinden ameliyat olduğu açıklandı.

DHA

Dünya, Lübnan'da çağrı cihazı patlatılarak Hizbullah üyelerinin hedef alındığı saldırıyı konuşuyor.

Lübnan'da, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sessizliğini korusa da saldırının arkasında İsrail'in olduğu görüşü hakim.

Saldırılarda 1'i çocuk 9 kişin hayatını kaybetti, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Konuya ilişkin Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

"YARALILARIN ÇOĞU GÖZÜNDEN AMELİYAT OLUYOR"

Açıklamada, “Halk Sağlığı Bakanı Firas Abiad, Al-Rasoul Al-Aazam, Al-Zahraa, Amerikan Üniversitesi ve Lübnan Amerikan Üniversitesi-Rizk hastanelerini gezerek kablosuz cihaz patlamasında yaralananların durumlarını ve hastanelerin tedavi için hazır olup olmadıklarını inceledi.

Bakan Abiad, hastanelerde yaralılara hızlı ve etkili tedavi sağlama konusunda büyük bir kararlılık gördüğünü belirterek, ameliyat ekiplerinin çoğu gözlere yönelik olmak üzere neredeyse kesintisiz operasyonlar gerçekleştirdiğini, aynı zamanda Beyrut ve güney banliyölerindeki hastanelerin ameliyathaneler, yoğun bakım ya da normal ve acil servislerdeki yataklarda bulunan yaralılarla dolu olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda Bakan Abiad, Halk Sağlığı Bakanlığı'nın, Bakanlığın Sağlık Acil Durum Merkezi ile hastaneler arasında koordinasyon sağlayarak yaralıları başkent ve güney banliyösü dışındaki bölgelerdeki hastanelere yönlendirmeye başladığını açıkladı. Bu durum, yaralılarını taşıyan vatandaşların, yaralıların uygun şekilde dağıtılması ve mümkün olan en kısa sürede tedavilerinin sağlanması için izlenen talimatlara ve prosedürlere yanıt vermelerini gerektirmektedir.” denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)