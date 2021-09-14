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    Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

    1’i diş hekimi ve 1’i hemşire olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı patlama ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların vücutlarında hafif yanıklar olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 07:56
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    Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

    Lübnan’ın güneyindeki Tire kentinde Al-Istiraha Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 2’inci katında bulunan bir diş kliniğinde kullanılan jeneratörün patladığı bildirildi.

    Patlama sonucu 1’i diş hekimi ve 1’i hemşire olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı belirtilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların vücutlarında hafif yanıklar olduğu ifade edildi.

    PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

    Patlama nedeniyle binada ağır hasar meydana geldiği ve patlama sonrasında yangın çıktığı aktarıldı.

    Olay yerine sivil savunma ekipleri, Kızılhaç ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

    Lübnan da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı #1

    GÜVENLİK GÜÇLERİ SORUŞTURUYOR

    Jeneratörün patlamasının nedeni bilinmezken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

    Öte yandan, elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığı Lübnan'da çoğu bölgelerde özel elektrik jeneratörleri kullanılıyor.

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