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Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

Lübnan'da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı

1’i diş hekimi ve 1’i hemşire olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı patlama ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların vücutlarında hafif yanıklar olduğu öğrenildi.