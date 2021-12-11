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    Lübnan'da gerçekleşen patlama korku dolu anlar yaşattı

    Sur şehri yakınlarındaki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali’de patlama meydana geldi. Yaşanan olay sonrasında 25 kişi yaralanırken, ordunun kamp etrafında güvenlik kordonu oluşturduğu bildirildi.
    • AA
    • 11.12.2021 - 01:51
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 01:55
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    Lübnan'da gerçekleşen patlama korku dolu anlar yaşattı

    Lübnan’ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında meydana gelen patlama etrafa dehşet saçtı.

    PATLAMANIN SİLAH DEPOSUNDA OLDUĞU BİLDİRİLDİ

    Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali’deki bir cephanelikte patlama meydana geldiği ve 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Patlamanın Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından bir silah deposunda gerçekleştiği söylenirken, Bazı kaynaklar da ise, patlamanın Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında kampta depolanan oksijen tüplerinden kaynaklandığını öne sürdü.

    Lübnan'da gerçekleşen patlama korku dolu anlar yaşattı VİDEO

    YAŞANAN OLAYIN ARDINDAN GÜVENLİK KORDONU OLUŞTURULDU

    Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

    Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.

    Lübnan da gerçekleşen patlama korku dolu anlar yaşattı #1

    Lübnan da gerçekleşen patlama korku dolu anlar yaşattı #2

    Lübnan da gerçekleşen patlama korku dolu anlar yaşattı #3

    Lübnan da gerçekleşen patlama korku dolu anlar yaşattı #4

    Lübnan da gerçekleşen patlama korku dolu anlar yaşattı #5

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