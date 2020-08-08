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- Lübnan'da göstericiler parlamento binasına yürüdü
Lübnan'da göstericiler parlamento binasına yürüdü
- Haber Merkezi
- 08.08.2020 - 16:59
Lübnan'da Ekim 2019'da alınan vergi paketi kararları, ülkede geniş çaplı protestoları başlatmıştı.
Daha sonra koronavirüs salgınının yansımaları, Lübnan lirasının değer kaybı ve son olarak Beyrut'taki liman patlaması ekonomik krizi daha da derinleştirdi.
GÖSTERİCİLER, PARLAMENTO BİNASINA YÜRÜDÜ
Dün akşam saatlerinde başlayıp hala devam eden olaylarda göstericiler, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı protesto etmek için Parlamento binasına doğru ilerlemeye başladı.
Göstericiler, güvenlik güçleri tarafından durdurulmak istenince yaşanan gerilimin boyutu da arttı.
Güvenlik güçlerine direnen bazı protestocular ile polis arasında gerginlik yaşanırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
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Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çatışma çıktığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Ayrıca, bölgeden gelen haberlere göre gösterilerin devam ettiği, ve güvenlik güçlerinin zaman zaman müdahale etmekte zorlandığı da öğrenildi.
Öte yandan ağır bir ekonomik krizin içindeki ülkede, son dönemde sık sık protesto gösterileri yapılıyordu.
Lübnan'da göstericiler parlamento binasına yürüdü ViDEO