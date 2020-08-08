Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük patlamayı protesto eden göstericiler, polisle çatıştı. Yaşanan olaylarda göstericiler, parlamento binasına girmeye çalıştı.

Lübnan'da Ekim 2019'da alınan vergi paketi kararları, ülkede geniş çaplı protestoları başlatmıştı.

Daha sonra koronavirüs salgınının yansımaları, Lübnan lirasının değer kaybı ve son olarak Beyrut'taki liman patlaması ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

GÖSTERİCİLER, PARLAMENTO BİNASINA YÜRÜDÜ

Dün akşam saatlerinde başlayıp hala devam eden olaylarda göstericiler, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı protesto etmek için Parlamento binasına doğru ilerlemeye başladı.

Göstericiler, güvenlik güçleri tarafından durdurulmak istenince yaşanan gerilimin boyutu da arttı.

Güvenlik güçlerine direnen bazı protestocular ile polis arasında gerginlik yaşanırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Lübnan'da protestocular parlamento binasına girmeye çalışıyor- İZLE

LÜBNAN YİNE KARIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR...

Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle çatışma çıktığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Ayrıca, bölgeden gelen haberlere göre gösterilerin devam ettiği, ve güvenlik güçlerinin zaman zaman müdahale etmekte zorlandığı da öğrenildi.

Öte yandan ağır bir ekonomik krizin içindeki ülkede, son dönemde sık sık protesto gösterileri yapılıyordu.

Lübnan'da göstericiler parlamento binasına yürüdü ViDEO