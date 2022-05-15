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    Lübnan'da halk sandık başına gidiyor

    Lübnan'da genel seçimler için seçmenler oy kullanımaya başladı. 3 milyon 917 bin seçmen oy kullanacak.
    • 15.05.2022 - 07:56
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    Lübnan'da halk sandık başına gidiyor

    Ülke genelindeki 15 seçim bölgesinde okullarda kurulan oy verme merkezlerinin kapıları 7.00 itibarıyla açıldı.

    718 aday yarışıyor

    İçişleri Bakanlığının verilerine göre 718 aday 128 sandalyeli meclis için yarışıyor ve oy kullanma yaşının 21 olması gerekiyor.

    Lübnan da halk sandık başına gidiyor #1

    Güvenlik önlemleri alındı

    Lübnan ordusu da dün yaptığı açıklamada, başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yoğun güvenlik önemleri aldıklarını duyurdu.

    AA'nın haberine göre, Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de yüzde 49'luk bir katılım oranı ile seçimler yapılmıştı.


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