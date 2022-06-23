Lübnan’da hükümeti kurma görevi mevcut Başbakan Mikati’de

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma görevini mevcut Başbakan Necib Mikati'ye verdi.

Lübnan’da 15 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerin ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, parlamentonun görev süresinin dolmasına aylar kala, yeni hükümeti kurma görevini mevcut Başbakan Necib Mikati'ye verdi.

66 yaşındaki Mikati, meclis istişareleri sırasında 128 milletvekilinin 54’ünün desteğini alarak diğer potansiyel adaylara göre açık ara üstünlük sağladı. Mikatinin en yakın rakibi olarak görülen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin eski Başkanı ve şu anda Uluslararası Adalet Divanı'nda yargıç olan Nawaf Salam ise sadece 25 milletvekilinin desteğini aldı. Oylamada, 46 milletvekili ise çekimser kaldı.

2005'ten bu yana 3 hükümete başkanlık etti

Lübnan’daki mevcut kabine, 13 aylık bir bekleyişin ardından geçtiğimiz yıl eylül ayında Mikati başkanlığında kurulmuştu. Lübnan’ın en zengin isimlerinden olan milyarder Mikati, 2005'ten bu yana şu ana kadar 3 hükümete başkanlık etti.

Öte yandan genel seçimlerde, İran destekli Hizbullah ve müttefikleri, parlamentodaki çoğunluğu kaybetmiş, 2018 seçimlerinde meclisteki 128 sandalyenin 71'ini kazanan Hizbullah liderliğindeki koalisyon, son seçimde 61 sandalyeye ulaşabilmişti.