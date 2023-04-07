Lübnan'da İsrail'e roketlerin fırlatıldığı platform ele geçirildi Ülkedeki askeri birimler, fırlatılmaya hazır roketlere el koydu. Gelişme, Tel Aviv'in yönelttiği suçlamalar sonrası yaşandı.

AA

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanları hedef alması, bölgede gerilimi artırdı.

Doğu Kudüs'te tırmanan gerilim kısa sürede diğer ülkelere yayıldı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine roketler atıldığını ve uyarı sirenlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Lübnan ordusu ele geçirdi

Bunun üzerine Lübnan ordusu, ülkenin güneyinden İsrail'e yönelik roketlerin fırlatıldığı platform ve birkaç roketin ele geçirildiğini duyurdu.

Ordunun, İsrail sınırında dün başlayan saldırılara ilişkin açıklaması Lübnan resmi ajansı NNA'da yer aldı.

Fırlatılmaya hazır roketler bulundu

Açıklamada, ordu mensuplarının bölgede yaptığı arama çalışmaları neticesinde Sur kentine bağlı Zibkin ve el Kaylala beldeleri çevresinde roketlerin fırlatıldığı bir platforma ve kullanılmaya hazır birkaç rokete el konulduğu ifade edildi.

Ordu güçlerinin ayrıca fırlatılmaya hazır konumdaki birkaç roketi de yine güneydeki Marcayun ilçesi kırsalında bulduğu aktarıldı.

Lübnan ordusu dün de aynı bölgede roket platformları ele geçirmişti.

İsrail, Lübnan'ı sorumlu tuttu

İsrail ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve olanlardan Hamas ile Lübnan hükümetini sorumlu tutmuştu.

Ardından İsrail ordusu, eş zamanlı olarak Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.