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    Lübnan'da kitap fuarına Süleymani'nin posterinin asılması tepki gördü

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta devam eden "63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı"nda bir standa İran'ın öldürülen komutanı Kasım Süleymani'nin posterinin asılması tepkiye neden oldu.
    • AA
    • 08.03.2022 - 00:48
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 00:50
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    Lübnan'da kitap fuarına Süleymani'nin posterinin asılması tepki gördü

    Süleymani'nin fuardaki posterine ilk tepki Lübnanlı Sünni Milletvekili Fuad Mahzun'dan geldi.

    BEYRUT'UN ARAP KİMLİĞİNDEN KOPARTILAMAYACAĞI MESAJI

    Mahzun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada fuarın İran destekli Hizbullah'a ait bir kültürel miras olmadığına dikkati çekerek, Beyrut'un asli Arap kimliğinden kopartılamayacağını ifade etti.

    Lübnanlı Milletvekili Mahzun, ne olursa olsun fuarın işgale direnen Beyrut'un bir parçası olarak kalacağını belirtti.

    Lübnan'da kitap fuarına Süleymani'nin posterinin asılması tepki gördü - Video

    SÜLEYMANİ'NİN POSTERİNİ YIRTMAK İSTEDİLER

    Sosyal medyada da bazı vatandaşların Süleymani'nin posterinin asılmasına tepki göstererek yırtmak istemesi üzerine stant görevlileri ile arbede yaşadıklarına dair görüntüler yayınlandı.

    63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı, 3 Mart'ta Lübnan Başkanı Necib Mikati'nin katılımıyla açılmıştı.

    Lübnan da kitap fuarına Süleymani nin posterinin asılması tepki gördü #1

    Lübnan da kitap fuarına Süleymani nin posterinin asılması tepki gördü #2

    Lübnan da kitap fuarına Süleymani nin posterinin asılması tepki gördü #3


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