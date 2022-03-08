- Haberler
- Dünya Haberleri
- Lübnan'da kitap fuarına Süleymani'nin posterinin asılması tepki gördü
Lübnan'da kitap fuarına Süleymani'nin posterinin asılması tepki gördü
- AA
- 08.03.2022 - 00:48
- Güncelleme : 08.03.2022 - 00:50
Süleymani'nin fuardaki posterine ilk tepki Lübnanlı Sünni Milletvekili Fuad Mahzun'dan geldi.
BEYRUT'UN ARAP KİMLİĞİNDEN KOPARTILAMAYACAĞI MESAJI
Mahzun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada fuarın İran destekli Hizbullah'a ait bir kültürel miras olmadığına dikkati çekerek, Beyrut'un asli Arap kimliğinden kopartılamayacağını ifade etti.
Lübnanlı Milletvekili Mahzun, ne olursa olsun fuarın işgale direnen Beyrut'un bir parçası olarak kalacağını belirtti.
Lübnan'da kitap fuarına Süleymani'nin posterinin asılması tepki gördü - Video
SÜLEYMANİ'NİN POSTERİNİ YIRTMAK İSTEDİLER
Sosyal medyada da bazı vatandaşların Süleymani'nin posterinin asılmasına tepki göstererek yırtmak istemesi üzerine stant görevlileri ile arbede yaşadıklarına dair görüntüler yayınlandı.
63. Beyrut Uluslararası ve Arap Kitap Fuarı, 3 Mart'ta Lübnan Başkanı Necib Mikati'nin katılımıyla açılmıştı.