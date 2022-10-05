Lübnan'da milletvekili, parasını çekmek için bankayı bastı

Muhalif vekil Zarazir, 8 bin 500 dolarını almak istedi. Banka yetkilileri, ödemenin mümkün olmadığını söyleyince vekil eylem başlattı.

Lübnan'da bankalar, mevduat hesaplarıyla ilgili yaşanan krizden dolayı baskınlara uğruyor.

Son baskını düzenleyen bağımsız, muhalif milletvekili Sintiya Zarazir oldu.

Zarazir, 3 yıldır dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını çekmek için başkent Beyrut'ta özel bir banka şubesine gitti.

Milletvekili, parasını çekemedi

Lübnan basınına göre, milletvekili Zarazir, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi.

Zarazir, buna karşılık parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve eyleminde ısrarlı olduğunu belirtti.

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı VİDEO



Banka ile vekil arasında müzakere

Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakerelerin devam ettiği, Zarazir'in ikna edilemediği kaydedildi. Çok sayıda banka mağduru da Zarazir'e destek için şube önünde toplandı.

Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri, dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.

Lübnan Bankalar Birliği: Sorumlusu devlet

Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil, devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Tüm döviz mevduat hesapları donduruldu

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Lübnan'da banka baskınları

AA'nın haberine göre, ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.