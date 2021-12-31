Lübnan’ın Miniyeh kentinde Suriyelilerin kaldığı mülteci kampında yangın çıktı.

Lübnan’ın Miniyeh kentinin Al-Dhour bölgesinde savaştan kaçan Suriyelilerin kaldığı büyük yangın çıktı. Kamptaki çadırlar alevlere teslim olurken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ YA DA YARALIYA DAİR GENİZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Şu ana kadar ölü ya da yaralı olduğuna dair açıklama yapılmadı. Lübnan, savaştan kaçan yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Lübnan’da mülteci kampında yangın VİDEO