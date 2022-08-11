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    Lübnan'da parasını çekemeyen adam banka çalışanlarını rehin aldı

    Beyrut'ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen silahlı şahıs, benzin bidonuyla girdiği bankada çalışanları ve müşterileri rehin aldı.
    • 11.08.2022 - 15:45
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    Lübnan'da parasını çekemeyen adam banka çalışanlarını rehin aldı

    Körfezin en renkli ülkelerinden biri olan Lüban ekonomik krizin pençesinde.

    Ülke iflasını açıkladıktan sonra Lübnanlılar bankalardaki paralarını alamadı.

    Başkent Beyrut'ta silahlı şahıs, bir bidon benzinle Hamra semtindeki Federal Banka şubesine girdi.

    Banka hesabında bulunan yaklaşık 200 bin doları çekmek isteyen şahıs, olumsuz yanıt alınca yakınlarının hastanede olduğunu belirterek yeniden parasını istedi.

    Çalışanları rehin aldı

    Silahını çıkaran saldırgan, banka çalışanlarını ve bazı müşterileri rehin aldı. İçeride kaç müşteri veya çalışan olduğu bilinmezken, bazı müşterilerin saldırganın kapıları kapatmadan önce kaçmayı başardığı belirtildi.

    Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi, saldırganla pazarlık yapılacağı öğrenildi.
    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde iki polisin rehinelerden birinin serbest bırakılmasını istediği, ancak saldırganın olumsuz yanıt verdiği görüldü.

    Saldırganın olay yerinde olan kardeşi Atef al-Sheikh Hussein medyaya yaptığı açıklamada, kardeşinin babasının tıbbi masraflarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için parasını çekmek istediğini söyledi.

    Ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da bankalardan para çekme işlemlerine kısıtlama getirilmişti.

    Lübnan'da parasını çekemeyen adam banka çalışanlarını rehin aldı VİDEO

    Lübnan da parasını çekemeyen adam banka çalışanlarını rehin aldı #1

    Lübnan da parasını çekemeyen adam banka çalışanlarını rehin aldı #2

    Lübnan da parasını çekemeyen adam banka çalışanlarını rehin aldı #3


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