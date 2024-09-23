Lübnan'da patlatlan telsizlerin yerini yenileri aldı Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz cihazları görüntülendi.

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AA

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, savaşı daha geniş bir alana yaymak istiyor.

Kanlı saldırılarını sürdüren İsrail, geçtiğimiz hafta Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu.

37 kişinin hayatını kaybettiği 18 Eylül'de yaşanan patlama sonrası bölgedeki gerilim de tırmanarak sürüyor.

İsrail'in çağrı cihazlarını patlatmasına Hizbullah'tan yanıt gelirken, Beyrut'ta ise bugün kullanılan telsizler çekilen karelere yansıdı.

PATLATILAN TELSİZLERİN YERİNE YENİLERİ

Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz cihazları görüntülendi.

Servis edilen karelerde, İsrail'in patlattığı telsiz markası ile aynı telsizlerin kullanıldığı görüldü.

GÜVENLİK TEDBİRİ ALINDI MI?

Hizbullah iletişimde aynı telsizleri kullanırken, olası İsrail saldırılarına karşı yeni bir güvenlik tedbiri alıp almadıkları da bilinmiyor.

İSRAİL ORDUSUNUN, BEYRUT'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)