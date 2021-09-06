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    Lübnan’da plajda tüp patlaması: 7 yaralı

    Lübnan'ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı'nda meydana gelen tüp patlamasında 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 01:19
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    Lübnan’da plajda tüp patlaması: 7 yaralı

    Lübnan’ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı’ndaki bir dinlenme tesisinde tüp patladı.

    PATLAMADA 7 KİŞİ YARALANDI

    7 kişinin yaralandığı patlama nedeniyle dinlenme tesisinde çıkan yangın olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

    Lübnan’da plajda tüp patlaması: 7 yaralı-Video

    Lübnan’da plajda tüp patlaması: 7 yaralı #1

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