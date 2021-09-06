- Haberler
- Dünya Haberleri
- Lübnan’da plajda tüp patlaması: 7 yaralı
Lübnan’da plajda tüp patlaması: 7 yaralı
Lübnan'ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı'nda meydana gelen tüp patlamasında 7 kişi yaralandı.
- İHA
- 06.09.2021 - 01:19
Lübnan’ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı’ndaki bir dinlenme tesisinde tüp patladı.
PATLAMADA 7 KİŞİ YARALANDI
7 kişinin yaralandığı patlama nedeniyle dinlenme tesisinde çıkan yangın olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Lübnan’da plajda tüp patlaması: 7 yaralı-Video