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    Lübnan'da protestolar yeniden başladı

    Lübnan'da protestolar yeniden başladı

    Beyrut’ta hükümetin istifası sonrası protestolar sona ermişti. Bir süre sonra binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü.
    • İHA
    • 11.08.2020 - 04:49
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 04:49
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    Lübnan'da protestolar yeniden başladı

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası bugün Başbakan Hassan Diyab başta olmak üzere tüm bakanlar istifa ettiğini açıkladı.

    Hükümetin istifasının ardından binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü.

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    CUMHURBAŞKANI DA İSTİFAYA ÇAĞIRILDI

    Eylemciler, hükümetin istifasının ardından başta Cumhurbaşkanı Mişel Avn olmak üzere diğer siyasilere de istifa çağrısında bulundu.

    Göstericiler, protestoların 3. gününde de parlamento binasını yürümek isteyince yeniden polis ile karşı karşıya geldi.

    Polis, eylemcilere gaz bombası ile müdahale ederken, eylemciler ise polise taş atarak karşılık verdi. Beyrut sokakları yeniden savaş alanına döndü.

    Çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

    Lübnan'da protestolar yeniden başladı VİDEO


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