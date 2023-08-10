Lübnan'da Savunma Bakanı Slim'e silahlı saldırı
AA & Ensonhaber

Yerel basındaki haberlere göre, Beyrut'ta Slim'in aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Bakan Slim, başkentteki Cısır Paşa (Paşa Köprüsü) mevkiinde düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Bakanın aracına mermiler isabet etti

Slim'in aracına mermilerin isabet ettiği aktarıldı.

Savunma Bakanı Slim, saldırıya ilişkin merkezli MTV Televizyonu'na kısa bir açıklama yaptı.

Aracına yönelik gerçekleştirildiğini belirten Slim, "Ben iyiyim ancak aracımın arka camları mermiler nedeniyle kırıldı." dedi.

Söz konusu saldırıya ilişkin hükümetten veya güvenlik yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim