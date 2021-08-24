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    Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti

    Beyrut’ta serum takılı olan hasta kadının motosikletle seyahat ettiği anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 03:02
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 03:42
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    Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti

    Lübnan uzun süredir ekonomik darboğaz içinde.

    Ülkede özellikle enerji kaynaklarında yaşanan eksiklik başta sağlık sistemi olmak üzere birçok alanda yaşamı olumsuz etkiliiyor.

    Elektrik verilemeyen hastanelerden, ambulansların yakıtı olmadığı için sedyelerle yapılan hasta transferlerine ilişkin görüntüler dünya komuoyunda gündeme gelmişti.

    Ülkede izleyenleri şok eden bir görüntü daha ortaya çıktı.

    Lübnan'da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti VİDEO

    SERUM TAKILI HALDE MOTOSİKLETLE SEYAHAT

    Başkent Beyrut’taki Achrafieh semti yakınlarındaki Kola Köprüsü’nde serum takılı olan hasta kadının motosikletle seyahat ettiği anlar kameralara yansıdı.

    Motosiklet sürücüsünün bir elinde serumu tuttuğu diğer eliyle ise motoru sürdüğü görüldü.

    Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler üzerine kullanıcılar, ülkenin sağlık sistemindeki bozulmaya dikkat çekti.

    Lübnan da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti #1

    Lübnan da serum takılı hasta kadın motosikletle seyahat etti #2

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