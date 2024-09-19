Lübnan'da 'siber saldırının' yankıları sürüyor: Yeni güvenlik önlemleri alındı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması olayı sonrası ülke çapında güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor.

AA

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tüm dünyanın gündeminde yer tutan siber saldırının yankıları sürüyor.

Lübnan'da geçtiğimiz günlerde çok sayıda Hizbullah mensubunun üzerinde bulunan çağrı cihazları eş zamanlı olarak patlatıldı.

9 KİŞİ ÖLDÜ, BİNLERCE KİŞİ YARALANDI

Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, biri çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÜLKENİN TEK HAVAALANINDA YASAKLANDI

Saldırıya ilişkin tartışmalar sürerken Lübnan, olası bir yeni saldırı için güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, ülkedeki tek havaalanı olan başkent Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’nda "pager" ve "walkie-talkie" olarak bilinen iletişim cihazlarının kullanımı yasaklandı.

Karara ilişkin Refik Hariri Havalimanı'nda faaliyet gösteren havayolu şirketlerine genelge gönderen Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü, gönderdiği genelgede firmaların, yolcularına bir sonraki duyuruya kadar uçak içinde ve bagajlarda bu tür cihazların taşınmasına izin verilmeyeceğinin bildirilmesi talebinde bulundu.

KURALLARA UYMAYAN KİŞİLERİN CİHAZLARINA EL KONULACAK

Ayrıca, genelgede bu cihazların hava kargo yoluyla taşınmasına da izin verilmeyeceği bildirildi.

Kurallara uymayan vatandaşların cihazlarına güvenlik birimlerince el konulacağı kaydedildi.

İLETİŞİM CİHAZLARI İMHA EDİLİYOR

Yaşananlar sonrası bir açıklama da Lübnan Silahlı Kuvvetleri tarafından geldi.

Şüpheli görülen çağrı cihazı, telsiz ve benzeri iletişim cihazlarının kontrollü şekilde patlatılarak imha edildiğinin Lübnan Silahlı Kuvvetleri tarafından duyurulması sonrası, Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise, “Özel ordu birlikleri farklı bölgelerde şüpheli çağrı cihazları ve iletişim cihazlarını patlatıyor, bu nedenle vatandaşlara patlama alanlarından uzak durmaları, şüpheli herhangi bir cihaz veya nesneyi bildirmeleri ve yaklaşmamaları çağrısında bulunuluyor” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)