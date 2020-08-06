Lübnan'da sorumluların belirlenmesi için 4 gün süre

Ülkenin Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, inceleme komitesinin ayrıntılı rapor sunacağını söyledi. Wehbe, "Sorumlular cezalandırılacak" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve ülkede şok etkisi yaratan patlamanın altında hangi nedeninin yattığı merak ediliyor.

Lübnan hükümeti, sorumluların belirlenmesi için harekete geçti.

"EN FAZLA 4 GÜN İÇİNDE..."

Europe 1 radyosuna açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, "Bu sabah, en fazla dört gün içinde sorumluluk hakkında ayrıntılı bir rapor sunması gereken bir inceleme komitesi kurma kararı alındı; nasıl, kim, ne, nerede? Adli kararlar olacak." dedi.

"SORUMLU OLANLAR CEZALANDIRILACAK"

Durumun ciddi olduğunu ve işi ciddiye aldıklarını vurgulayan Wehbe, "Bu korkunç ihmal suçundan sorumlu olanlar, bir hâkimler komitesi tarafından cezalandırılacak.” ifadelerini kullandı.

OLAY NASIL YAŞANDI

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin tutulduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıktı.

Altı yıldır bir depoda tutulduğu belirtilen 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu bölgede büyük yıkım yaşandı.

Patlama nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, en az 5 bin kişi de yaralandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama ViDEO