Lübnan’da tabutlu protesto: Patlamada ölenlerin aileleri adalet istedi

Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, İçişleri Bakanlığı önünde tabutlarla protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos 2020'de gerçekleşen Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ve yakınları adalet arayışında.

Patlamaya ilişkin soruşturmayı yürütmekle görevli Hakim Tarık Bitar, Lübnan’ın eski Maliye Bakanı Ali Hassan Khalil, eski Bayındırlık Bakanı Ghazi Zuaiter ve eski İçişleri Bakanı Nohad Al-Mashnouq'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti.

Soruşturma kapsamında Hakim Bitar'ın Başbakan Hassan Diab'ın da ifadesini alacağı belirtilmiş, fakat Diab'ın hangi gün ifade vereceği açıklanmamıştı.

PROTESTOLARA NEDEN OLDU

İçişleri Bakanı Tuğgeneral Muhammed Fahmy’nin Kamu Güvenliği Genel Müdürü Tümgeneral Abbas İbrahim hakkında dava açılmasına izin vermeyi reddetti.

Karar, yakınlarını kaybeden ailelerin protestolarına neden oldu.

AİLELER BAKANLIK BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Aileler, patlamanın yıl dönümüne sayılı günler kala, “Dokunulmazlıklar kaldırılana ve adalet sağlanana kadar felaket getiren suç için hesap verebilirlik” sloganı ile İçişleri Bakanlığı önüne geldi.

Aileler bakanlık binasının önünde tabutlu protesto düzenledi, daha sonra bakanlık binasına girmeye çalıştı.

GÖZ YAŞARTICI GAZ İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Aileler, patlamadan sorumlu olanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, soruşturmanın devam etmesini ve adaletin yerini bulmasını istediklerini dile getirip patlamada hayatını kaybeden yakınlarının resimlerini ve onların cenazelerini temsil eden sembolik tabutları ellerinde taşıdı.

Bakanlık binasına girmek isteyen ailelere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

BEYRUT LİMANI PATLAMASI

4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti.

210 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Beyrut’ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.

Lübnan’da tabutlu protesto: Patlamada ölenlerin aileleri adalet istedi VİDEO



TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Patlamayı soruşturan Hakim Fadi Savvan, 10 Aralık'ta Başbakan Diab'ın yanı sıra eski bakanlar Khalil, Zuaiter ve Fenianos’u ihmal ile suçlamış, Başbakan Diab ve eski bakanların görevlerini ihmal etmekle suçlanması ülkede tartışmalara yol açmıştı.

Lübnan Temyiz Mahkemesi de eski bakanlar Khalil ve Zuaiter'in talebi üzerine soruşturmayı hakim Savvan'dan almış, daha sonra soruşturmaya Hakim Bitar atanmıştı.