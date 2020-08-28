Lübnan'da yeni hükümet kurma çalışmaları pazartesi başlayacak

Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine, yeni hükümet kurma çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, görüşmelerin pazartesi günü başlayacağını söyledi.

Lübnan'ın dünyaca ünlü kenti Beyrut'ta 4 Ağustos günü şiddetli bir patlama meydana gelmiş, bu durumdan kendisini sorumlu tutan hükümet yetkilileri istifasını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği ismi belirlemek üzere 31 Ağustos Pazartesi günü istişarelere başlayacağı belirtildi.

İSTİŞARELER PARLAMENTO İLE SÜRECEK

Açıklamada, söz konusu istişarelerin parlamentodaki siyasi partilerin liderleri ve bağımsız milletvekilleriyle gerçekleştirileceği aktarıldı.

SAAD HARİRİ'NİN ADI, LÜBNAN'DA ÖNE ÇIKIYOR

Yeni hükümeti kurma görevi için Meclis'te 21 milletvekiliyle Sünnileri temsilen en büyük siyasi bloku oluşturan Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Saad Hariri'nin ismi öne çıkıyor.

Hariri ise birkaç gün önce, yeni hükümeti kurma görevine talip olmadığını söylemişti.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA VE HÜKÜMETİN İSTİFA ETMESİ

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

YÜZDEN FAZLA ÖLÜ VE BİNLERCE YARALI

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında, sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

YOLSUZLUĞU GEREKÇE GÖSTEREREK İSTİFA ETTİ

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu şeklinde değerlendirerek istifasını duyurmuştu.