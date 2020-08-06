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    Lübnan'da 'yeniden Fransız mandası olalım' kampanyası

    Lübnan'da 'yeniden Fransız mandası olalım' kampanyası

    Lübnan'da halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeye gelişiyle birlikte, 'Lübnan yeniden Fransız mandası altına girsin' kampanyası başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 15:30
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    Lübnan'da 'yeniden Fransız mandası olalım' kampanyası

    Lübnan'da aylardır devam eden ekonomik krizin üstüne bir de patlamanın yaşanması, halkı 'mandacılık' fikrine ısındırdı.

    LÜBNANLILAR, MACRON'A YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'ta yaşanan büyük patlama sonrası Lübnan'a gitti.

    Macron burada, Lübnanlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    Patlamanın gerçekleştiği bölgeye giden Macron, yetkililerden bilgi aldı.

    LÜBNAN'IN YENİDEN FRANSIZ MANDASI OLMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

    Lübnan'da Macron'un gelişiyle eş zamanlı olarak, "Lübnan yeniden Fransız mandası altına girsin" kampanyası başlatıldı.

    Başlatılan kampanyaya 36 binden fazla Lübnanlı imza verdi.

    Lübnan, 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştu ancak iki ülke arasında yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler bulunuyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'da- İZLE

    Lübnan'da 'yeniden Fransız mandası olalım' kampanyası #1

    Lübnan'da 'yeniden Fransız mandası olalım' kampanyası #2

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