Lübnan'da 'yeniden Fransız mandası olalım' kampanyası

En Son Haber

Lübnan'da halk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeye gelişiyle birlikte, 'Lübnan yeniden Fransız mandası altına girsin' kampanyası başlattı.

Lübnan'da aylardır devam eden ekonomik krizin üstüne bir de patlamanın yaşanması, halkı 'mandacılık' fikrine ısındırdı.

LÜBNANLILAR, MACRON'A YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut'ta yaşanan büyük patlama sonrası Lübnan'a gitti.

Macron burada, Lübnanlıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Patlamanın gerçekleştiği bölgeye giden Macron, yetkililerden bilgi aldı.

LÜBNAN'IN YENİDEN FRANSIZ MANDASI OLMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Lübnan'da Macron'un gelişiyle eş zamanlı olarak, "Lübnan yeniden Fransız mandası altına girsin" kampanyası başlatıldı.

Başlatılan kampanyaya 36 binden fazla Lübnanlı imza verdi.

Lübnan, 1943'te Fransa'nın manda yönetiminden kurtularak bağımsızlığına kavuştu ancak iki ülke arasında yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan'da- İZLE