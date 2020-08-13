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Lübnan'daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Lübnan'daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamaya yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı. Bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.