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    Lübnan'daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Başkent Beyrut'ta meydana gelen patlamaya yönelik yeni bir görüntü ortaya çıktı. Bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 06:17
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 06:17
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    Lübnan'daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamaya yönelik yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Kentte bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişinin kapıya doğru ilerlediği görülüyor.

    Lübnan daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı #1

    MAĞAZA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    İçeridekiler kapıya ulaştıkları an patlama meydana geliyor ve savaş alanına dönen mağazayı büyük bir toz bulutu kaplıyor.

    Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın yanmasının ardından meydana gelen şiddetli patlama sonucu 171 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

    Kentte 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.

    Lübnan'daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı VİDEO


    Lübnan daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı #2

    Lübnan daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı #3

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