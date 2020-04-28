Lübnan'daki protestocular banka şubelerini ateşe verdi
Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesini ve fiyat artışlarını protesto eden göstericilerin eylemleri devam ediyor.
- DHA
- 28.04.2020 - 18:02
Lübnan'da mali krize yönelik protestolar devam ederken, ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde düzenlenen protestolarda, banka şubeleri ateşe verildi.
GAZ BOMBASI İLE MÜDAHALE ETTİLER
Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ediyor.
Öte yandan resmi kurda bir Amerikan dolarının, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 4 bin liraya yaklaştı.
Lübnan'daki protestocular banka şubelerini ateşe verdi ViDEO