Lübnan'dan İsrail'e füzeli saldırı: Mezarlıkta yangın çıktı Lübnan'dan İsrail'in orta kesimindeki Büyük Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatılması sonrası, atılan füzelerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

AA

İsrail ile Lübnan arasında çatışmalar sürüyor...

Bu kapsamda, Lübnan'dan İsrail'in orta kesimindeki Büyük Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatılıldı.

Füzelerin bir kısmı açık araziye düşerken, diğerleri ise etkisiz hale getirildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in pek çok noktasında uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan'dan 5 füze fırlatıldığının tespit edildiği açıklandı.

Atılan füzelerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bir kısmının ise açık araziye düştüğü kaydedildi.

MEZARLIKTA YANGIN ÇIKTI

Yedioth Ahronot gazetesi ise etkisiz hale getirilen füzelerden düşen şarapnel parçalarının Petah Tikva kentindeki bir mezarlıkta yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti.

Bu saldırıyla birlikte İsrail'in orta kesimi pazartesi sabah saatlerinden bu yana üçüncü kez füze saldırısına uğramış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)