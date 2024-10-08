Lübnan'dan İsrail'e hava saldırısı: 105 adet roket fırlatıldı İsrail ordusu, Hizbullah ile süren karşılıklı çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Lübnan tarafından Hayfa kentine iki dalga halinde toplamda 105 roket atıldığını duyurdu.

AA

Orta Doğu'da gerilim üst seviyelerde seyrediyor.

İsrail ve Hizbullah güçleri arasında süren karşılıklı çatışmalar, her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında süren savaşa ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

LÜBNAN HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın fırlattığı roketlerin bir kısmının İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Hayfa'ya Lübnan'dan ilk aşamada 85 roket fırlatıldı, bazıları kentte belli bölgelere isabet etti ve hasara yol açtı.

20 ROKET DAHA FIRATILDI

Hayfa kentine Lübnan'dan 20 roket daha fırlatılırken, roketlerin bir kısmı hava savunma sistemlerince engellendi, bir kısmı da evlere isabet ederek hasara neden oldu.

1 KİŞİ YARALANDI

İsrail polisinden yapılan açıklamada da Hayfa'da imha edilen roket parçalarının 150 ayrı noktaya düştüğü kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki bir kadının hafif yaralandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)