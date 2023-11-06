Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırılar İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e yaklaşık 30 roketle saldırı düzenlendiğini ve buna karşılık, atışların yapıldığı noktaların topçu ateşiyle vurulduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'i hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusu: "Yaklaşık 30 roket atıldı"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan yaklaşık 30 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, roketlerin atıldığı noktaların topçu atışıyla vurulduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan'daki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik işlediği katliama karşı Lübnan'dan İsrail'e doğru 16 roketin fırlatıldığını duyurdu.

Karşılıklı misillemeler

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise, İsrail ordusu topçu birliklerinin Blida ve Meys el Cebel beldeleri çevrelerini vurduğu aktarıldı.

Lübnan Hizbullahı da İsrail'e ait, sınır üzerinde yer alan er-Rahib askeri noktasının güdümlü füze ve uygun silahlarla hedef alındığını açıkladı.