Lübnan'dan Suriye'ye dönüş yolculuğu

İç savaşla birlikte Suriye'yi terk ederek Lübnan'a gidenlerin geri dönmeye başlaması ile sınırda yoğunluk yaşanıyor.

Arap Baharı'yla birlikte 2011'de, Suriye iç savaşa sürüklendi.

Ülkeden kaçarak mülteci konumuna düşen milyonlarca insan tüm dünyayı etkiledi.

Bu göç dalgası yükünün ciddi bir bölümü Türkiye'nin üzerine kaldı.

En çok mülteci ağırlayan ülkeler

Birleşmiş Milletler'in (BM) son verilerine göre Türkiye’de resmi rakamlara göre 3 milyon 622 bin, Lübnan’da 676 bin Irak’ta 262 bin Mısır’da 144 bin Suriyeli var.

Yine bu verilere göre mültecilerin 276 bini kamplarda yaşarken 5 milyon 303 bini bulundukları ülkenin sosyal hayatına karışmış durumda.

Lübnan'dan dönüşler hız kazandı

Son dönemde görece azalan şiddet, Suriye'de siyasi istikrar sağlanacağı yönündeki beklentiyi artırdı.

Esad rejiminin art arda genel af ilanları ise muhalif Suriyeliler üzerinde etki etmese de dönüşlerde sayıyı artırdı.

Son dönemde ekonomik kriz pençesine düşen Lübnan'dan dönüşler ise hız kazandı.

Lübnan sınırında yoğunluk

Lübnan-Suriye sınırına akın eden binlerce Suriyeli, eşyaları ile birlikte dönüş yoluna geçti.

Yıllardır sığındıkları şehirlerden çıkış yapan Suriyeliler, kamyonlara yükledikleri eşyaları ile birlikte savaştan geriye kaldığı kadarıyla evlerine ya da topraklarına ulaşmaya çalışıyor.