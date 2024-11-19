Lübnan'ın güneyinde UNIFIL'e ait bir mevziiye roket isabet etti

AA

İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in son saldırısı sonrası UNIFIL'den açıklama geldi.

4 BARIŞ GÜCÜ ASKERİ YARALANDI

Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerleri ve tesislerinin hedef alındığı 3 ayrı saldırı yaşandığını ve saldırıların birinde 4 barış gücü askerinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Büyük ihtimalle Lübnan'daki devlet dışı aktörler tarafından ateşlenen bir roketin Ramiye köyünün doğusundaki 'UNP 5-42' üssüne isabet etmesi sonucu görev başındaki 4 Ganalı barış gücü askeri yaralandı." denilerek Hizbullah'a işaret edildi.

Yaralanan barış gücü askerlerinden 3'ü tedavi için Sur'daki bir hastaneye nakledildi.

5 ROKET İSABET ETTİ

Sur kentine bağlı Şema'daki olayda, UNIFIL karargahındaki bakım atölyesi isabet eden 5 roketten etkilendi.

Atölyede ağır hasar oluşmasına karşın herhangi bir barış gücü askerinin yaralanmadığı bildirildi.

Son olarak, yine Nebatiye kentinin Bint Cubeyl bölgesinde bulunan Hırbet Silm'de bir UNIFIL devriyesine ateş açılırken bu olayda da yaralanma rapor edilmediği aktarıldı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Şema'daki karargahına, 15 Kasım'da 155 mm'lik bir top mermisinin isabet ettiği bildirilmişti.

Söz konusu olayda, düşen top mermisinin patlamadığı ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığı, küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği kaydedilmişti.