Lübnan'la savaş hazırlığı: İsrail tatbikat yaptı İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde tatbikata imza attı. Açıklamada, 'kuzeyde savaş hazırlıkları' ifadesi kullanılması dikkat çekti.

AA & Ensonhaber

Gazze'yi adeta kan gölüne çeviren İsrail ordusu, Lübnan ile de gerilimi tırmandırmanın yollarını arıyor. Yapılan son tatbikat, bu durumu özetler nitelikte.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'e yönelik saldırıların durmaması halinde Lübnan'ın güneyini yeniden işgal etme tehdidinde bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından, İsrail ordusunun tatbikat yaptığı ortaya çıktı. Tatbikatın yeri, Lübnan sınırı yakınları olarak açıklandı.

"Kuzeyde savaş hazırlıkları"

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, "Golan Taburu kuzeyde savaş hazırlıkları kapsamında bir dizi uygulamayı tamamladı." denildi.

Açıklamada, Golan Taburu'nun "dört aydır savunma operasyonunda" olduğu ve Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı "savunma, devriye ve pusu kurma" görevi üstlendiği kaydedildi.

Lübnan'la gerilim arayışı

Golan Taburu'nun geçen haftalarda "kuzeyde savaş senaryosuna hazırlık" amacıyla ve "Lübnan'a benzer şartlarda" hazırlık yaptığı ifade edildi. Tel Aviv'den son dönemde yapılan açıklamalar, yeni savaş çanlarının çalınmasına neden oluyor.

İsrail-Hizbullah çatışması

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde.

Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.