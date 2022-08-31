Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakan Hiktor Haccar, İsrail Lübnan sınırındaki duvarı taşladı.

Lübnan’da, İsrail sınırındaki duvarı taşlayan bakanların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Lübnan Turizm Bakanı Velid Nasır'ın organize ettiği etkinlik kapsamında, bazı bakanlar Şiilerin çoğunlukta yaşadığı güney bölgelerine günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

AA’nın haberine göre; Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakan Hiktor Haccar, etkinlik kapsamında İsrail'in Lübnan sınırına ördüğü duvara yakın bir tepeye çıkıp duvara taş fırlatmaya başladı.

Askerler, güvenliklerini sağladı

Fayyad ve Haccar'ın "Taşı kim duvara yakın atabilir?" diyaloğunun yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bakanların duvara taş atarken etraflarında Lübnan askerlerinin bulunması ve güvenliklerini sağlaması da dikkati çekti.

Lübnanlı bakanlar; İsrail sınırındaki duvarı taşladı VİDEO