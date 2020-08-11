Lübnanlı liderler, amonyum nitrat için önceden uyarıldı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hasan Diyab'a gönderilen raporun dikkate alınmaması, Beyrut'taki patlamada ihmal iddialarını gündeme getirdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Lübnanlı güvenlik yetkililerinin, geçen ay Başbakan Hasan Diyab ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı Beyrut Limanı'nda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın bir güvenlik riski oluşturduğu ve patlaması halinde başkenti yok edebileceği konusunda uyardığı belirtildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından dev patlama meydana gelmişti.

AVN VE DİYAB'A AMONYUM NİTRATLA İLGİLİ RAPOR

Patlamada en az 163 kişi hayatını kaybederken, 6 binden fazla kişi yaralandı. Yetkililere göre, yaklaşık 6 bin bina ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Ulusal Güvenlik Direktörlüğü tarafından hazırlanan rapor, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Diyab'a gönderildi.

Rapor, ocak ayında başlatılan ve limandaki kimyasalların derhal güvence altına alınması gereken adli soruşturmanın bulgularını özetliyor.

"PATLARSA BEYRUT'U YOK EDER"

Konuyla ilgili bir yetkili, "Bu malzemenin çalınması durumunda terörist saldırıda kullanılma tehlikesi vardı. Soruşturma sonunda Başsavcı Ghassan Oweidat, yetkililere gönderilen nihai bir rapor hazırladı." dedi.

Yetkili, "(Amonyum nitrat) Patlaması halinde bunun Beyrut'u yok edebileceği konusunda onları uyardım." diye konuştu.

DİYAB HÜKÜMETİ İSTİFA ETTİ

Başbakan Hasan Diyab hükümeti, patlamanın ardından başlayan gösteriler ve baskılar sonucu istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Diyab'dan yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istedi.

Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı yanından uzaklaştırdı ViDEO