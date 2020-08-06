Patlama sonrası Lübnan'dan gelen ilk yolcular

Beyrut'ta yaşanan büyük patlamanın ardından bu sabah İstanbul'a gelen yolcular, yaşadıkları korkunç anları anlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta yaşanan büyük patlamadan sonra ilk uçak bugün Türkiye'ye geldi.

Uçaktan inen vatandaşlar, 135 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı korkunç patlamaya ilişkin yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı.

Yolcular, yaşadıkları dehşet anlarının etkisini halen üzerlerinden atamadıklarını belirtti.

"HİROŞİMA'YA ATILAN BOMBA GİBİYDİ"

Beyrut'ta yaşayan Jamal Hussein, ilk başta deprem gibi hissettikleri patlamanın, şehir merkezini yok ettiğini söyledi.

Hussein, "Çok korkutucu bir patlamaydı. Patlamadan şehir çok kötü etkilendi. Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi. Ben o sırada evdeydim. Deprem oldu sandık. Bütün camlar sallandı. Bütün duvarlar kırıldı. Patlama sesi çok korkunçtu" dedi.

"KORKUNÇ BİR OLAYDI"

Olayın neden yaşandığıyla ilgili bir soruya ise Jamal Hussein, "Bununla ilgili birçok teori var. Bazı insanlar İsrail'in roket attığına inanıyor. Bazıları da teknik bir hata olduğunu söylüyor. Ama bir gerçek var ki çok korkunç bir olay yaşandı" şeklinde yanıt verdi.

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"DEPREM OLDU SANDIK"

3 yıldır İstanbul'da yaşayan ve olay günü memleketi olan Beyrut'ta bulunan Razak Hamdan, "İlk başta deprem oldu sandık. O sırada şehir merkezine çok yakındık. Patlama sesleri duymaya başladık. Sonra haberler gelmeye başladı. Çok korkunç bir şeydi. Halen daha şoktayım. Abim o sırada olay yerine çok yakın bir yerdeydi. Onun odası yıkıldı. Oradan mucize gibi çıktı." dedi.