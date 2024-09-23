Lübnanlılar İsrail’in saldırıları nedeniyle bölgeden kaçmaya başladı İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği yoğun hava saldırıları nedeniyle Lübnanlılar bölgeyi terk etmeye başladı.

İHA

İsrail, sabah saatlerinden bu yana Lübnan’a yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

Saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi, ülkenin güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut ve Sidon şehrine göç etmeye başladı.

Lübnanlıların bölgeden ayrılması nedeniyle yoğun trafik oluştuğu görüldü.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas El-Halebi yaptığı açıklamada, Beyrut ve Lübnan Dağı bölgesindeki bazı okulların yerinden edilmiş insanlar için barınma merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.

ÜLKENİN GÜNEYİNDEN GÖÇ ETMEYE BAŞLADILAR

Lübnanlı telekom operatörü Ogero'nun Başkanı Imad Kreidieh, Lübnanlıların bugün İsrail tarafından gelen 80 binden fazla şüpheli arama aldığını ve arayanların insanların tahliye edilmesini istediğini belirtmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail’in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 182’ye, yaralı sayısının ise 727’ye yükseldiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)