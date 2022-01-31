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    Lübnan'lılardan Fransa Büyükelçisi'ne tepki

    Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo bazı siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmek için gittiği Lübnan'ın Sayda kentinde protesto edildi.
    • AA
    • 31.01.2022 - 23:15
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    Lübnan'lılardan Fransa Büyükelçisi'ne tepki

    Sayda'da onlarca insan hakları aktivisti, 1984'ten beri Fransa'da hapiste bulunan Lübnanlı George Abdullah'ın mahkumiyet süresinin dolmasına rağmen serbest bırakılmamasına tepkilerini göstermek için Grillo'ya karşı gösteri düzenledi.

    Eylemciler, Büyükelçi Grillo'nun görüşme programının olduğu kentteki sinema binasının girişinde toplandı.

    TAKVİYE GÜÇLER GELİNCE, ARBEDE ÇIKTI

    Sinema önünde gösterilerin büyümesi üzerine olay yerine takviye güvenlik gücü gönderildiğini ve bu sırada arbede çıktığını söyledi.

    Arbede sonucu bazı göstericilerin hafif şekilde yaralandığı, Büyükelçi Grillo'nun da yaklaşık 1 saat sinema binasında beklemek zorunda kaldığı kaydedildi.

    Göstericilerin sinema önünde Abdullah'ın serbest bırakılması için sloganlar attığı belirtildi.

    Lübnan lılardan Fransa Büyükelçisi ne tepki #1

    "FRANSA'NIN EN ESKİ MAHKUMU"

    Filistin direnişine katılan George Abdullah, 1984'te Fransa'da bulunduğu sırada tutuklandı. Abdullah, 1987'de, "biri İsrailli diğeri Amerikan iki diplomatın öldürüldüğü suikasta yardakçılık yapmaktan" müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

    Hapiste geçirdiği en az 37 yılın ardından "Fransa'nın en eski mahkumu" olarak anılan George Abdullah, arkadaşları ve yakınlarının ifadelerine göre, mahkumiyet süresini tamamlamasına rağmen yasal bir gerekçe bulunmaksızın Fransa tarafından alıkonuluyor.

    Lübnan lılardan Fransa Büyükelçisi ne tepki #2

    Lübnan lılardan Fransa Büyükelçisi ne tepki #3

    Lübnan lılardan Fransa Büyükelçisi ne tepki #4


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