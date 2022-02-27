Lufthansa, Rusya'ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı

Lufthansa, Rusya'ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Rusya'ya ve Rus hava sahasındaki uçuşlarını bir haftalığına askıya aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırısı 3. gününe girerken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa da tavrını ortaya koydu.

"7 GÜN BOYUNCA RUSYA'YA UÇUŞLAR DURDURULACAK"

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, mevcut ve yeni gelişen düzenleyici durum nedeniyle önümüzdeki 7 gün boyunca Rus hava sahasını kullanmayacak. Bu süre boyunca Rusya'ya uçuşlar durdurulacak." ifadesine yer verildi.

Rusya hava sahasında olan uçakların kısa süre içinde sahadan ayrılacaklarının vurgulandığı açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve ulusal ve uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu ifade edildi.