Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
537.000
-1.91%
BTXN Coin
39.07
-2.27%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Lufthansa, Rusya'ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı

    Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Rusya'ya ve Rus hava sahasındaki uçuşlarını bir haftalığına askıya aldı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 05:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lufthansa, Rusya'ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırısı 3. gününe girerken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa da tavrını ortaya koydu.

    "7 GÜN BOYUNCA RUSYA'YA UÇUŞLAR DURDURULACAK"

    Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, mevcut ve yeni gelişen düzenleyici durum nedeniyle önümüzdeki 7 gün boyunca Rus hava sahasını kullanmayacak. Bu süre boyunca Rusya'ya uçuşlar durdurulacak." ifadesine yer verildi.

    Rusya hava sahasında olan uçakların kısa süre içinde sahadan ayrılacaklarının vurgulandığı açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve ulusal ve uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu ifade edildi.

    Lufthansa, Rusya ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    İngiltere, Estonya’da ordusunu katlıyor
    Dünya

    İngiltere, Estonya’da ordusunu katlıyor

    Alper Pirşen: Trabzonspor'u Arda Güler istedi
    Futbol

    Alper Pirşen: Trabzonspor'u Arda Güler istedi

    Görüş Bildir