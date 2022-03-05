Luhanks Bölgesi'nde Rus askerlerinden kendilerini protesto eden sivillere ateş

Rus askerleri, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'nde kendilerini protesto eden sivil halka ateş açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10’ncu gününde de birçok kentte sivil tahliyelere rağmen çatışmalar devam ediyor.

Bazı kentlerde Ukraynalı siviller tarafından Rus askerlerinin kentlerini terk etmesi için protestolar yapılırken, Donbass'a bağlı Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde de halk sokaklara döküldü.

UKRAYNALI SİVİLLER, RUS ASKERLERİNİ PROTESTO ETTİ

Kente giren Rus birliklerini istemeyen Ukraynalı siviller Rus askerlerinin önünde durarak saldırıyı protesto etti.

RASTGELE ATEŞ ETTİLER

Protestolar sırasında silahlarını sivil halka doğrultan Rus askerleri rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.