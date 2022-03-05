Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
566.313
-3.08%
BTXN Coin
37.92
1.30%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Luhanks Bölgesi'nde Rus askerlerinden kendilerini protesto eden sivillere ateş

    Rus askerleri, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi'nde kendilerini protesto eden sivil halka ateş açtı.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 19:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Luhanks Bölgesi'nde Rus askerlerinden kendilerini protesto eden sivillere ateş

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10’ncu gününde de birçok kentte sivil tahliyelere rağmen çatışmalar devam ediyor.

    Bazı kentlerde Ukraynalı siviller tarafından Rus askerlerinin kentlerini terk etmesi için protestolar yapılırken, Donbass'a bağlı Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde de halk sokaklara döküldü.

    UKRAYNALI SİVİLLER, RUS ASKERLERİNİ PROTESTO ETTİ

    Kente giren Rus birliklerini istemeyen Ukraynalı siviller Rus askerlerinin önünde durarak saldırıyı protesto etti.

    RASTGELE ATEŞ ETTİLER

    Protestolar sırasında silahlarını sivil halka doğrultan Rus askerleri rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.

    Luhanks Bölgesi nde Rus askerlerinden kendilerini protesto eden sivillere ateş #1

    Luhanks Bölgesi nde Rus askerlerinden kendilerini protesto eden sivillere ateş #2

    Luhanks Bölgesi nde Rus askerlerinden kendilerini protesto eden sivillere ateş #3


    İlginizi Çekebilir

    Mesut Özil'in menajeri: Oyuncum çok mutlu
    Futbol

    Mesut Özil'in menajeri: Oyuncum çok mutlu

    Mucize damar açıcı! 20 diş sarımsağı 1 litre limon suyuna atıp bekleyin...
    Sağlık

    Mucize damar açıcı! 20 diş sarımsağı 1 litre limon suyuna atıp bekleyin...

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Görüş Bildir