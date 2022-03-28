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    Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidecek

    Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidecek

    Ukrayna’nın Donbass bölgesinde yer alan Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referandum düzenleyeceklerini açıkladı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 05:16
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    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 33. gününe girerken, 2014 yılında Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti, kendilerini Rusya’ya dahil etmek için referandum düzenleneceğini açıkladı.

    "REFERANDUM YAKIN ZAMANDA YAPILABİLİR"

    Konuya ilişkin açıklama Luhansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Pasechnik, "Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya’ya bağlanmasına yönelik planlanan referandum yakın zamanda yapılabilir" ifadelerini kullandı.

    Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidecek #1

    AYRILIKÇILARI TANIYAN RUSYA, ORDUSUNU BÖLGEDE KONUŞLANDIRDI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Şubat’ta Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı almış, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk’a konuşlanmasına yönelik kararname imzalamıştı.

    Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidecek #2

    Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidecek #3

    Luhansk’ta ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidecek #4


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